JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gempa Dangkal 2,8 Magnitudo Guncang Garut Pagi Ini, Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah

Gempa Dangkal 2,8 Magnitudo Guncang Garut Pagi Ini, Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah

Senin, 04 Mei 2026 – 10:00 WIB
Gempa Dangkal 2,8 Magnitudo Guncang Garut Pagi Ini, Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, GARUT - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,8 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (4/5/2026) pagi pukul 07.56 WIB.

Getaran gempa dirasakan di sejumlah kecamatan, tetapi hingga kini belum ada laporan kerusakan.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, episenter gempa berada pada koordinat 7,17 Lintang Selatan dan 107,83 Bujur Timur.

Baca Juga:

Pusat gempa terletak di darat, sekitar 9 kilometer barat laut Kabupaten Garut dengan kedalaman 3 kilometer.

BMKG menyebutkan bahwa gempa tersebut termasuk kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” demikian keterangan resmi BMKG.

Baca Juga:

Getaran gempa dilaporkan dirasakan di berbagai wilayah di Kabupaten Garut, antara lain Kecamatan Kamojang, Leles, Tarogong, Bayongbong, Banyuresmi, Samarang, Kadungora, Sukaresmi, dan Cirengit.

Selain itu, getaran juga dirasakan hingga Kecamatan Nagreg di Kabupaten Bandung.

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,8 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (4/5/2026) pagi pukul 07.56 WIB
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gempa bumi gempa dangkal gempa garut gempa Jawa Barat gempa hari ini bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU