Gempa Dangkal 2,8 Magnitudo Guncang Garut Pagi Ini, Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, GARUT - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,8 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (4/5/2026) pagi pukul 07.56 WIB.

Getaran gempa dirasakan di sejumlah kecamatan, tetapi hingga kini belum ada laporan kerusakan.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, episenter gempa berada pada koordinat 7,17 Lintang Selatan dan 107,83 Bujur Timur.

Pusat gempa terletak di darat, sekitar 9 kilometer barat laut Kabupaten Garut dengan kedalaman 3 kilometer.

BMKG menyebutkan bahwa gempa tersebut termasuk kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” demikian keterangan resmi BMKG.

Baca Juga: 31 Raja Nusantara Hadiri Gebyar Pesona Budaya Garut

Getaran gempa dilaporkan dirasakan di berbagai wilayah di Kabupaten Garut, antara lain Kecamatan Kamojang, Leles, Tarogong, Bayongbong, Banyuresmi, Samarang, Kadungora, Sukaresmi, dan Cirengit.

Selain itu, getaran juga dirasakan hingga Kecamatan Nagreg di Kabupaten Bandung.