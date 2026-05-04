Penjelasan BMKG Soal Penyebab Gempa 4,0 Magnitudo yang Mengguncang Pangandaran Pagi Ini

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Senin (4/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.06 WIB.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan akibat peristiwa tersebut.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa memiliki parameter magnitudo M4,0 dengan episenter berada di koordinat 8,25 Lintang Selatan dan 108,25 Bujur Timur.

Pusat gempa terletak di laut, sekitar 66 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, pada kedalaman 29 kilometer.

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah selatan Jawa.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi,” demikian keterangan resmi BMKG.

Getaran gempa dilaporkan dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, antara lain Kecamatan Manonjaya, Singaparna, Cikatomas, dan Sukarame di Kabupaten Tasikmalaya, serta Kecamatan Cimaragas dan Banjaranyar di Kabupaten Ciamis.

Selain itu, getaran juga dirasakan di Kecamatan Banjarwangi (Garut), Banjarsari (Ciamis), dan wilayah Pangandaran.