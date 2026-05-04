Cianjur Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga Akhir 2026, Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Kemarau Panjang

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, resmi memperpanjang status siaga darurat bencana tahun 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca yang berpotensi ekstrem hingga pertengahan tahun.

“Status siaga darurat bencana diperpanjang. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran kebencanaan untuk menghadapi cuaca ekstrem serta potensi kemarau panjang,” ujar Wahyu.

Baca Juga: 46 Desa di Kabupaten Cianjur Siap Menggelar Pilkades Serentak Dengan Sistem Digital

Sebelumnya, status siaga darurat bencana di Kabupaten Cianjur berakhir pada 30 April 2026.

Namun, intensitas bencana yang masih terjadi di sejumlah wilayah serta prakiraan cuaca yang belum stabil menjadi dasar perpanjangan status tersebut.

Pemerintah daerah telah memetakan sejumlah wilayah rawan bencana, termasuk potensi banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Beberapa kecamatan yang terdampak bencana dalam waktu dekat antara lain Kecamatan Mande dan Cipanas.

Banjir bandang dilaporkan melanda Desa Jamali, Kecamatan Mande, yang menyebabkan puluhan rumah warga terendam, dengan 15 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, sekitar 30 rumah di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, juga terdampak banjir.