JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Summarecon Gelar Operasi Katarak Gratis di Bogor, 126 Pasien Terima Manfaat

Summarecon Gelar Operasi Katarak Gratis di Bogor, 126 Pasien Terima Manfaat

Minggu, 03 Mei 2026 – 20:30 WIB
Summarecon Gelar Operasi Katarak Gratis di Bogor, 126 Pasien Terima Manfaat - JPNN.com Jabar
Potret pelaksanaan operasi katarak gratis di Bogor. Foto: source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Summarecon Agung Tbk kembali menggelar program bakti sosial operasi katarak gratis di Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50 perusahaan.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mata.

Program ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Tangerang.

Baca Juga:

Tingginya angka gangguan penglihatan akibat katarak, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Katarak diketahui tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berdampak pada produktivitas serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 359 orang, berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Sumedang.

Baca Juga:

Setelah melalui proses skrining kesehatan pada 25 April 2026, sebanyak 126 pasien dinyatakan layak menjalani tindakan medis, yang terdiri atas 116 pasien katarak dan 10 pasien pterigium.

Pelaksanaan operasi dilakukan pada 2 Mei 2026 di RS Hermina Ciawi dengan melibatkan tujuh dokter spesialis mata beserta tim medis berpengalaman.

PT Summarecon Agung Tbk kembali menggelar program bakti sosial operasi katarak gratis di Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   operasi katarak gratis Bogor Summarecon CSR 2026 RS Hermina Ciawi bakti sosial kesehatan mata operasi katarak gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU