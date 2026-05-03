Summarecon Gelar Operasi Katarak Gratis di Bogor, 126 Pasien Terima Manfaat

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Summarecon Agung Tbk kembali menggelar program bakti sosial operasi katarak gratis di Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50 perusahaan.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mata.

Program ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Tangerang.

Tingginya angka gangguan penglihatan akibat katarak, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Katarak diketahui tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berdampak pada produktivitas serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 359 orang, berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Sumedang.

Setelah melalui proses skrining kesehatan pada 25 April 2026, sebanyak 126 pasien dinyatakan layak menjalani tindakan medis, yang terdiri atas 116 pasien katarak dan 10 pasien pterigium.

Pelaksanaan operasi dilakukan pada 2 Mei 2026 di RS Hermina Ciawi dengan melibatkan tujuh dokter spesialis mata beserta tim medis berpengalaman.