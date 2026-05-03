Pemprov Jabar Siapkan Jatinangor sebagai Kota Pelajar Terpadu

Minggu, 03 Mei 2026 – 19:30 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menata wilayah Jatinangor sebagai kawasan pendidikan terpadu bertajuk “Kota Pelajar Jatinangor”.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat peran Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mewujudkan kawasan pendidikan yang terintegrasi.

“Pemprov sudah sangat siap menata, dan itu menjadi kawasan baru yaitu kawasan pendidikan atau dalam bahasa saya Kota Pelajar Jatinangor,” ujar Dedi Mulyadi di Sumedang, Minggu.

Menurutnya, proses penataan harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pimpinan perguruan tinggi yang berada di kawasan tersebut.

Hal ini penting untuk merumuskan konsep pengembangan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan.

“Saya sudah meminta kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk merumuskan bersama bagaimana menata kawasan ini sebagai kawasan pendidikan terpadu,” katanya.

Dedi menjelaskan bahwa keberadaan sejumlah perguruan tinggi di Jatinangor menjadikan kawasan ini sebagai simpul strategis pendidikan tinggi di Jawa Barat.

