JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemprov Jabar Siap Jadikan Sumedang Sebagai Pusat Budaya Sunda

Pemprov Jabar Siap Jadikan Sumedang Sebagai Pusat Budaya Sunda

Minggu, 03 Mei 2026 – 18:30 WIB
Pemprov Jabar Siap Jadikan Sumedang Sebagai Pusat Budaya Sunda - JPNN.com Jabar
Sejumlah pengawal mengiringi kereta kencana yang membawa Mahkota Binokasih pada acara Milangkala Tatar Sunda di Sumedang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Ilham Nugraha.

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Kabupaten Sumedang sebagai kawasan strategis berbasis penguatan budaya Sunda.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan akar identitas serta nilai-nilai tradisi dalam pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Sumedang memiliki posisi penting dalam sejarah dan kebudayaan Sunda.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus mampu menghadirkan kembali nilai-nilai budaya dalam wajah kota.

“Sumedang dan seluruh warganya memiliki semangat yang sangat berharga untuk bersama-sama membangun daerah dengan dasar kebudayaan yang kuat. Pembangunan harus kembali menyatu dengan jati diri masyarakatnya,” ujar Dedi Mulyadi di Sumedang, Minggu (3/5).

Ia menekankan bahwa Sumedang bukan sekadar wilayah administratif, melainkan bagian dari peradaban Sunda yang memiliki warisan nilai, simbol, dan filosofi yang kuat.

Baca Juga:

Dalam upaya tersebut, Pemprov Jawa Barat mendorong penataan kawasan kota dengan pendekatan budaya yang terintegrasi dengan kawasan pendidikan.

Penataan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari wajah jalan utama, ruang publik, hingga elemen detail seperti gapura, penerangan jalan, dan tata kios.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Kabupaten Sumedang sebagai kawasan strategis berbasis penguatan budaya Sunda
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Sumedang pusat budaya Sunda gubernur jabar dedi mulyadi pembangunan berbasis budaya pemprov jabar Kirab Mahkota Binokasih kabupaten sumedang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU