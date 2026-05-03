Pemprov Jabar Siap Jadikan Sumedang Sebagai Pusat Budaya Sunda

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Kabupaten Sumedang sebagai kawasan strategis berbasis penguatan budaya Sunda.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan akar identitas serta nilai-nilai tradisi dalam pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Sumedang memiliki posisi penting dalam sejarah dan kebudayaan Sunda.

Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus mampu menghadirkan kembali nilai-nilai budaya dalam wajah kota.

“Sumedang dan seluruh warganya memiliki semangat yang sangat berharga untuk bersama-sama membangun daerah dengan dasar kebudayaan yang kuat. Pembangunan harus kembali menyatu dengan jati diri masyarakatnya,” ujar Dedi Mulyadi di Sumedang, Minggu (3/5).

Ia menekankan bahwa Sumedang bukan sekadar wilayah administratif, melainkan bagian dari peradaban Sunda yang memiliki warisan nilai, simbol, dan filosofi yang kuat.

Dalam upaya tersebut, Pemprov Jawa Barat mendorong penataan kawasan kota dengan pendekatan budaya yang terintegrasi dengan kawasan pendidikan.

Penataan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari wajah jalan utama, ruang publik, hingga elemen detail seperti gapura, penerangan jalan, dan tata kios.