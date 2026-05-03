Harga Emas Hari Ini 3 Mei 2026: Emas 1 Gram Tembus Rp2,8 Juta, Simak Perincian Lengkapnya

Minggu, 03 Mei 2026 – 17:30 WIB
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 3 Mei 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan nilai yang tetap tinggi di pasar logam mulia.

Berdasarkan data terbaru, harga emas 1 gram berada di kisaran Rp2.796.000 (harga dasar) atau Rp2.802.990 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.

Kenaikan harga emas ini masih mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang dinilai aman (safe haven), terutama di tengah dinamika ekonomi global.

Selain emas batangan reguler, sejumlah varian lain seperti gift series, edisi khusus, hingga emas tematik juga menunjukkan harga yang kompetitif. Di sisi lain, harga perak murni turut menjadi alternatif investasi dengan nilai yang relatif lebih terjangkau.

Berikut perincian harga emas dan perak per 3 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.448.000 | Rp1.451.620 (setelah pajak)
1 gram: Rp2.796.000 | Rp2.802.990
2 gram: Rp5.532.000 | Rp5.545.830
3 gram: Rp8.273.000 | Rp8.293.683
5 gram: Rp13.755.000 | Rp13.789.388
10 gram: Rp27.455.000 | Rp27.523.638
25 gram: Rp68.512.000 | Rp68.683.280
50 gram: Rp136.945.000 | Rp137.287.363
100 gram: Rp273.812.000 | Rp274.496.530
250 gram: Rp684.265.000 | Rp685.975.663
500 gram: Rp1.368.320.000 | Rp1.371.740.800
1.000 gram: Rp2.736.600.000 | Rp2.743.441.500

Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.518.000 | Rp1.521.795
1 gram: Rp2.946.000 | Rp2.953.365

Emas Edisi Khusus

Selamat Idul Fitri

5 gram: Rp14.728.000 | Rp14.764.820

