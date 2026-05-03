Tren Pernikahan 2026 Bergeser, Venue Unik di Pusat Kota Bandung Kian Diminati Pasangan Muda

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tren pernikahan di Kota Bandung menunjukkan pergeseran signifikan memasuki tahun 2026.

Pasangan muda, khususnya dari kalangan milenial dan Generasi Z, kini cenderung memilih venue pernikahan yang menawarkan lokasi strategis, karakter unik, serta fleksibilitas ruang dibandingkan ballroom hotel konvensional.

Berdasarkan data platform undangan digital Wevitation, minat terhadap konsep destination wedding di Bandung terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Fenomena ini mencerminkan perubahan preferensi pasangan dalam menentukan lokasi pernikahan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan pengalaman berbeda.

Salah satu venue yang memanfaatkan tren tersebut adalah Graha Pos Indonesia.

Gedung yang dikelola oleh PT Pos Properti Indonesia ini berlokasi di kawasan strategis pusat Kota Bandung, tepatnya di Jalan Banda, berdekatan dengan Gedung Sate sebagai salah satu ikon kota.

Fasilitas unggulan untuk segmen pernikahan di lokasi tersebut adalah Ballroom Mas Soeharto yang berada di lantai 8.

Ballroom ini mampu menampung hingga 1.000 orang untuk konsep standing party dan 800 orang untuk format seated dining.