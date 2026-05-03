JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tren Pernikahan 2026 Bergeser, Venue Unik di Pusat Kota Bandung Kian Diminati Pasangan Muda

Tren Pernikahan 2026 Bergeser, Venue Unik di Pusat Kota Bandung Kian Diminati Pasangan Muda

Minggu, 03 Mei 2026 – 16:30 WIB
Tren Pernikahan 2026 Bergeser, Venue Unik di Pusat Kota Bandung Kian Diminati Pasangan Muda - JPNN.com Jabar
Potret penampakan Graha Pos Indonesia. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tren pernikahan di Kota Bandung menunjukkan pergeseran signifikan memasuki tahun 2026.

Pasangan muda, khususnya dari kalangan milenial dan Generasi Z, kini cenderung memilih venue pernikahan yang menawarkan lokasi strategis, karakter unik, serta fleksibilitas ruang dibandingkan ballroom hotel konvensional.

Berdasarkan data platform undangan digital Wevitation, minat terhadap konsep destination wedding di Bandung terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Baca Juga:

Fenomena ini mencerminkan perubahan preferensi pasangan dalam menentukan lokasi pernikahan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan pengalaman berbeda.

Salah satu venue yang memanfaatkan tren tersebut adalah Graha Pos Indonesia.

Gedung yang dikelola oleh PT Pos Properti Indonesia ini berlokasi di kawasan strategis pusat Kota Bandung, tepatnya di Jalan Banda, berdekatan dengan Gedung Sate sebagai salah satu ikon kota.

Baca Juga:

Fasilitas unggulan untuk segmen pernikahan di lokasi tersebut adalah Ballroom Mas Soeharto yang berada di lantai 8.

Ballroom ini mampu menampung hingga 1.000 orang untuk konsep standing party dan 800 orang untuk format seated dining.

Rekomendasi Wedding Venue Heritage di Bandung 2026, Graha Pos Indonesia, kapasitas 1.000 orang di Pusat Kota Bandung
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   PT Pos Properti Indonesia wedding venue wedding venue bandung tren pernikahan venue wedding Bandung Graha Pos Indonesia Bandung wedding organizer

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU