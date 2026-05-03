Dishub Depok Tambah Rute Baru Layanan Bus Sekolah Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terus meningkatkan layanan transportasi pelajar melalui bus sekolah gratis.

Program ini diperluas, dengan penambahan rute baru guna mendukung mobilitas siswa yang aman, nyaman dan tertib.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Syurahman menyampaikan, saat ini Dishub memiliki dua unit bus sekolah.

Dari jumlah tersebut, satu unit telah aktif melayani pelajar.

“Saat ini sudah ada satu unit yang aktif melayani anak sekolah di sekitar Depok 1 dan Lembah Gurame,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, Dishub juga akan mengoperasikan satu unit tambahan untuk memperluas jangkauan layanan.

“Rencananya dalam waktu dekat akan diaktifkan satu unit lagi untuk melayani rute Kalibaru hingga Depok Timur atau Depok 2,” terangnya.

Berdasarkan informasi rute pada materi sosialisasi, trayek bus sekolah ini melintasi sejumlah titik strategis.