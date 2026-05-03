Biskita Usulkan Penambahan Koridor, Sawangan-Terminal Depok dan Citayam-Jatijajar

jabar.jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menambah koridor baru layanan BISKITA Trans Depok untuk meningkatkan layanan transportasi publik sekaligus mengurai kemacetan di wilayah kota.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Syurahman menyampaikan, saat ini layanan BISKITA Trans Depok masih melayani satu koridor, yakni rute Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Harjamukti.

Dia menjelaskan, ke depan Pemkot Depok mengusulkan penambahan sejumlah koridor baru, di antaranya Koridor 2 dengan rute Sawangan – Terminal Depok.

Selain itu, juga disiapkan Koridor 3 dengan rute Permata Depok (Citayam) menuju Terminal Jatijajar.

Menurutnya, penambahan koridor tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengurangi kepadatan lalu lintas serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum massal.

“Rute-rute tersebut dipilih berdasarkan kajian serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang terintegrasi dan menjangkau lebih luas,” tuturnya.

Baca Juga: RSUD KiSA Depok Siap Tambah 50 Unit Mesin Hemodialisa Demi Tingkatkan Layanan Cuci Darah untuk Masyarakat

Dishub Kota Depok juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, terkait rencana pengembangan layanan tersebut.

Dirinya menambahkan, setelah proses pengelolaan rampung, layanan BISKITA Trans Depok akan dikelola oleh Pemerintah Kota Depok.