Polri Gencarkan Edukasi Kejahatan Digital, Serdik Sespimmen Angkatan 66 Turun ke Masyarakat Lembang

Minggu, 03 Mei 2026 – 12:30 WIB
Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Dikreg ke-66 Tahun 2026 gelar sosialisasi Antisipasi Kejahatan Digital’. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat.

Salah satunya dilakukan oleh tiga peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Dikreg ke-66 Tahun 2026 yang menggelar sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Aula Polsek Lembang, wilayah hukum Polres Cimahi.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga Serdik sebagai narasumber, yakni Rizky Adi Saputro, Agung Yudiawan, dan Sebastian Saragih. Mereka memaparkan berbagai bentuk kejahatan digital yang saat ini marak terjadi, mulai dari penipuan daring, phishing, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Sosialisasi mengusung tema “Antisipasi Kejahatan Digital” dan dilaksanakan secara dialogis, meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab.

Pendekatan tersebut memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan persoalan yang dihadapi di ruang digital.

Antusiasme warga Kecamatan Lembang terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan literasi keamanan siber di tingkat masyarakat.

Dalam pemaparannya, salah satu narasumber menegaskan bahwa kejahatan digital kini bukan lagi ancaman yang bersifat abstrak, melainkan telah menjadi realitas yang dapat menimpa siapa saja.

“Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan kecakapan digital menjadi kunci utama dalam pencegahan,” ujarnya.

polri polres cimahi serdik sespimmen polri kejahatan digital penipuan online keamanan siber polsek lembang

