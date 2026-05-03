Sabar Ya! Waiting List Ibadah Haji di Kota Bogor Capai 29 Tahun

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 441 calon jemaah haji asal Kota Bogor yang tergabung dalam kloter 10 resmi dilepas oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Masjid Raya Al Mi’raj, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu (2/5/2026).

Acara pelepasan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan keberkahan yang patut disyukuri, mengingat tidak semua umat Muslim memperoleh kesempatan tersebut.

“Hari ini, insyaallah bapak dan ibu telah mendapatkan keberkahan menjadi tamu Allah. Jadikan kesempatan ini sebagai pintu untuk semakin bersyukur. Saya juga mendoakan bapak dan ibu semua menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat, masa tunggu keberangkatan haji saat ini masih tergolong panjang, yakni mencapai sekitar 29 tahun.

Oleh karena itu, ia berharap adanya kebijakan yang dapat mempercepat proses keberangkatan sekaligus menambah kuota haji.

Data Pemerintah Kota Bogor mencatat jumlah calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu mencapai 24.479 orang, terdiri atas 22.550 jemaah reguler dan 1.929 jemaah lanjut usia (lansia).

Dengan kondisi tersebut, estimasi masa tunggu keberangkatan mencapai hampir tiga dekade.