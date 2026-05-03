Prakiraan Cuaca Jabodetabek 3–4 Mei 2026: Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Terjadi, Warga Diminta Waspada

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek untuk periode Minggu, 3 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 4 Mei 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat terjadi, terutama pada siang hingga dini hari.

Pada Minggu pagi (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprediksi didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi berawan masih mendominasi. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, pada Senin dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.