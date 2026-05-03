Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 Mei 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 3 Mei 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat terjadi secara merata di berbagai daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprediksi didominasi kondisi berawan.

Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi berawan masih mendominasi dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 19 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 50 hingga 97 persen.