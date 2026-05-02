Samsung Mendorong Batas Inovasi Teknologi Audio di Galaxy S26 Series

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Samsung kembali mendorong batas inovasi teknologi audio pada lini ponsel terbarunya, Galaxy S26 Series.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu menghadirkan peningkatan signifikan pada fitur Audio Eraser, yang kini tidak hanya lebih cepat, tetapi juga mampu bekerja secara real-time saat pengguna menikmati berbagai jenis konten.

Sebelumnya, Audio Eraser dikenal sebagai fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berfungsi untuk mengedit suara pada video yang telah direkam.

Teknologi ini memungkinkan pengguna mengurangi kebisingan latar, seperti suara angin, keramaian, atau gangguan lain, sekaligus memperjelas suara utama seperti percakapan atau musik.

Namun, pada generasi terbaru ini, kemampuan tersebut telah berevolusi jauh melampaui fungsi awalnya.

Di Galaxy S26 Series, Audio Eraser kini mendukung kontrol audio secara langsung saat konten sedang diputar, termasuk video streaming dari berbagai platform digital.

Pengguna tidak perlu lagi mengedit video terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas suara yang optimal. Semua penyesuaian dapat dilakukan secara instan, sehingga pengalaman menonton menjadi lebih praktis dan responsif.

Dengan dukungan teknologi AI yang semakin canggih, fitur ini mampu memisahkan berbagai elemen suara dalam satu video, mulai dari suara manusia, musik latar, hingga noise di sekitar.