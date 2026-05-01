Pendidikan di Era AI: Cerdas Secara Digital, Lemah dalam Karakter?
jabar.jpnn.com, BOGOR - Momentum Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei menjadi ajang refleksi terhadap arah pendidikan di Indonesia, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Di satu sisi, AI menghadirkan kemudahan akses pengetahuan.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait melemahnya pembentukan karakter generasi muda.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AI di kalangan pelajar semakin meluas.
Teknologi ini memungkinkan siswa memperoleh jawaban secara cepat, ringkas, dan mudah diakses kapan saja.
Kondisi ini dinilai sebagai kemajuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai peran pendidikan dalam membentuk nilai dan karakter.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor, Nanik Retnowati, menilai bahwa dunia pendidikan saat ini berada pada titik persimpangan antara kemajuan teknologi dan krisis kemanusiaan.
“Kalau pendidikan hanya menghasilkan anak pintar tanpa nilai, kita sedang menciptakan masalah baru di masa depan,” ujarnya.
