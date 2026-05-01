RS Hermina Depok Gelar Silaturahmi Penyintas Kanker, Dorong Semangat dan Imunitas Pasien

jabar.jpnn.com, DEPOK - RS Hermina Depok menggelar kegiatan silaturahmi bersama ratusan penyintas kanker pada Jumat (1/5).

Acara bertajuk “Silaturahmi Merajut Asa: Satu Hati, Satu Doa, Satu Langkah Menuju Sehat bersama Pejuang Tangguh” ini menjadi wadah bagi para pasien untuk saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan moral.

Kegiatan tersebut diisi dengan seminar kesehatan serta sesi berbagi cerita antarpenyintas kanker. Suasana kebersamaan tampak hangat, di mana para peserta saling menyemangati dalam menjalani proses pemulihan.

Direktur RS Hermina Depok, Lies Nugrohowati, menyampaikan bahwa kegiatan serupa rutin diselenggarakan bersama komunitas kanker yang ada di rumah sakit tersebut.

“Untuk komunitas, ada sekitar 300 orang yang tergabung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas para penyintas kanker, tidak hanya melalui aspek medis, tetapi juga dari sisi psikologis.

“Melalui kegiatan ini, tentunya membuat imunitas mereka meningkat. Karena mereka bahagia saling bertemu, bergembira, dan bernyanyi bersama,” katanya.

Selain itu, para dokter spesialis turut memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga daya tahan tubuh.