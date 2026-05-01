Berikut Ini 5 Titik Fokus Pengaturan Lalin Saat Uji Coba SSA di Terowongan Jalan Desa Tapos

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perhubungan Kota Depok akan melaksanakan uji coba sistem satu arah (SSA) di kawasan Terowongan Jalan Desa, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, mulai 7 Mei 2026.

Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.

Sejumlah persiapan telah dilakukan guna mendukung pelaksanaan uji coba, antara lain penyediaan penerangan jalan umum, pemasangan rambu lalu lintas, serta penempatan water barrier dan traffic cone di titik-titik strategis.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala, mengatakan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan unsur terkait untuk memastikan kelancaran rekayasa lalu lintas di lapangan.

“Sebanyak 20 personel gabungan dari Dishub, Polri, Satpol PP, dan unsur kewilayahan akan diterjunkan dengan sistem dua shift, dari pagi hingga malam hari,” ujar Ari.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, terdapat lima titik krusial yang menjadi fokus pengaturan lalu lintas.

Titik-titik tersebut meliputi akses Exit Tol Cimanggis menuju Jalan Desa, akses ke Boulevard CGE, Simpang Tiga Kebayunan, Simpang Tiga SPBU, serta Simpang Empat Keramat.

Kelima lokasi tersebut dinilai sebagai simpul utama pergerakan kendaraan menuju kawasan Leuwinanggung dan sekitarnya.