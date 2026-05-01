Perusuh Rusak dan Bakar Pos Polisi di Jalan Cikapayang Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi perusuh berpakaian hitam-hitam melakukan perusakan di Jalan Cikapayang, tepatnya di bawah Flyover Pasupati - Jalan Tamansari, Kota Bandung.

Para perusuh itu datang setelah aksi demonstrasi mahasiswa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026).

Pantauan wartawan di lokasi, massa mulai membakar dan merusak fasilitas umum di perempatan Balubur Town Square (Baltos), Jalan Tamansari.

Para perusuh itu merusak sejumlah fasilitas, seperti lampu lalu lintas, video tron, hingga pos polisi.

Api berkobar cepat dan mulai merembet ke bangunan di sekitar pos polisi.

Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Cikapayang ditutup sepenuhnya dan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan.

Sampai berita ini di tulis, belum ada polisi yang membubarkan massa. Massa masih memenuhi ruas jalan.

"Bakar, bakar," kata salah seorang massa.