JPNN.com Jabar Jabar Terkini Samsung Galaxy S26 Series Hadirkan Integrasi Multi-AI, Permudah Produktivitas Pengguna

Samsung Galaxy S26 Series Hadirkan Integrasi Multi-AI, Permudah Produktivitas Pengguna

Jumat, 01 Mei 2026 – 18:00 WIB
Samsung Galaxy S26 Series Hadirkan Integrasi Multi-AI, Permudah Produktivitas Pengguna - JPNN.com Jabar
Samsung Electronics Indonesia menghadirkan inovasi melalui peluncuran Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai layanan AI dalam satu perangkat. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian pesat dan semakin akrab digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan survei Jakpat, sebanyak 71 persen responden mengaku telah memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Namun, di tengah banyaknya pilihan platform AI, pengguna kerap menghadapi kebingungan dalam menentukan alat yang paling sesuai serta meragukan validitas informasi yang dihasilkan.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan inovasi melalui peluncuran Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai layanan AI dalam satu perangkat.

Perangkat ini menggabungkan kemampuan Google Gemini dan Perplexity, serta didukung fitur Galaxy AI yang semakin canggih. Integrasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses berbagai fungsi AI tanpa perlu berpindah aplikasi.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, mengatakan bahwa kehadiran teknologi ini merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pengguna dalam memanfaatkan AI.

“Pengguna kini tidak perlu lagi bingung memilih tools AI mana yang paling tepat. Semua sudah tersedia dalam satu perangkat dan saling melengkapi, sehingga mampu memangkas waktu kerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gemini dapat dimanfaatkan sebagai asisten kreatif untuk menghasilkan ide, seperti menyusun menu makanan berdasarkan bahan yang tersedia.

Samsung Electronics Indonesia menghadirkan inovasi melalui peluncuran Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai layanan AI dalam satu perangkat
