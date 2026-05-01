Rumah Orangtua Anisa Rahma Hangus, Kenangan Masa Kecil Tak Tersisa

Jumat, 01 Mei 2026 – 17:00 WIB
Eks member girl band Cherrybell, Anisa Rahma, didampingi suaminya, Anandito Dwis, saat menceritakan kronologi kebakaran rumahnya di Jalan Kebon Bibit, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kediaman orangtua Anisa Rahma, eks member Cherrybelle, yang terletak di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dilahap si jago merah pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

Saat ditemui di lokasi, rumah bertingkat dua itu tampak hangus di bagian belakangnya. Bangunan tersebut biasanya ditinggali oleh ibunda Anisa, sementara dia dan suaminya tinggal di bangunan depan rumah tersebut.

Anisa mengatakan, rumah tersebut meninggalkan banyak kenangan buatnya. Sejak kecil, dia bersama saudara kandungnya sudah menempati rumah nomor 20 itu.

"Ini tempat masa kecil, lihat situasinya sekarang berasa mimpi. Ini benar nggak sih, nggak nyangka. Sampai sekarang umur 30-an saya. Foto masa kecil hangus semua, padahal itu saya suka lihatin," kata Anisa, Jumat (1/5).

Anisa mengungkapkan, dugaan kebakaran rumahnya itu dikarenakan lilin yang lupa dimatikan oleh ibunya.

"Karena lilin, ketiduran (ibunya)," ungkapnya.

Kini ia dan suaminya pun hanya bisa meratapi bangunan lama itu. Beberapa surat berharga, seperti surat tanah, BPBK kendaraan, dan album foto, hangus menjadi abu.

"Sudah rata," tuturnya.

