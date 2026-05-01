May Day di Bandung Tanpa Aksi Demo Buruh, Jalan Dipenogoro Lengang

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:15 WIB
Suasana di Gedung Sate saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, sepi dari kegiatan aksi unjuk rasa, Jumat (1/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Setiap tanggal 1 Mei, seluruh buruh di Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional. Peringatan biasanya dibarengi dengan kegiatan aksi demo oleh serikat buruh. 

Di Kota Bandung, serikat buruh Jawa Barat bakal menggeruduk Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar, menyampaikan orasi melalui aksi unjuk rasa. 

Namun hari ini ceritanya berbeda. Jauh-jauh hari, para buruh itu dikabarkan tidak akan melaksanakan demo saat May Day di Gedung Sate. 

Mereka berbondong-bondong pergi ke Jakarta untuk mengikuti peringatan May Day yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Monumen Nasional (Monas). 

Pantauan JPNN di lokasi, pada Jumat (1/5/2026) siang, tidak ada satu pun kendaraan bus atau mobil buruh yang terparkir di sekitar Gedung Sate. 

Aparat kepolisian yang berjaga di Gedung Sate dapat dihitung jari. Beberapa polisi juga berjaga di bagian belakang Gedung DPRD Jabar bersama sejumlah pedagang kaki lima (PKL). 

Demi menjaga agar Bandung tetap kondusif, Pemkot memberikan fasilitas untuk keberangkatan serikat pekerja dan buruh ke Jakarta hari ini. 

Sementara itu, meskipun tidak ada aksi May Day di Gedung Sate, Polrestabes Bandung tetap menyiagakan ribuan personel. Pengamanan difokuskan di sejumlah titik strategis di Kota Bandung. 

Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat dipastikan sepi dari aksi demo buruh yang memperingati May Day 2026.
