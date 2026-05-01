JPNN.com

Rumah Anisa eks Cherrybelle di Bandung Hangus Terbakar, Ketua RW Ungkap Kronologis Peristiwa

Jumat, 01 Mei 2026 – 14:31 WIB
Bagian depan kediaman orangtua Anisa Rahma di Jalan Kebon Bibit, Kota Bandung, yang masih utuh dan tidak terdampak kebakaran. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kediaman pribadi orang tua Anisa Rahma, eks member girl band Cherrybelle, yang terletak di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, hangus terbakar. 

Ketua RW 10, Nana Garmana mengatakan, insiden kebakaran yang menghanguskan rumah Anisa Rahma itu terjadi pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

"Jadi intinya, kurang lebih jam 3 dini hari dibangunkan oleh warga, Pak Heri, dikasih tahu ada kebakaran, juga ada petugas kemanan kami di lingkungan," kata Nana saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/5). 

Baca Juga:

Setelah mendapatkan laporan, dia bergegas mendatangi kediaman Anisa, yang jaraknya hanya 200 meter dari rumahnya. 

Namun, setibanya di lokasi kejadian, Nana melihat kobaran api sudah membesar. Dia pun segera menghubungi petugas pemadam kebakaran dan polsek setempat. 

"Saya jalan ke sana, api sudah cukup besar, saya balik ke rumah, ambil HP, saya telepon polsek, telepon Koramil, saya panik dan istri saya juga telepon damkar," jelasnya. 

Baca Juga:

Menunggu petugas damkar datang, Nana dibantu warga lainnya lantas mengevakuasi penghuni rumah, yang diketahui ada anak kecil dan lansia, yang merupakan orangtua Anisa. 

"Disitu ada beberapa orang balita dan lansia, jadi saya berpikir saya fokus ke sana dulu, walau ada APAR itu tidak memungkinkan, saya fokus selamatkan orangnya, alhamdullilah berkat semuanya terselamatkan," tuturnya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kebakaran rumah kebakaran di bandung anisa rahma anisa eks cherrybelle rumah anisa rahma terbakar cherrybelle

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU