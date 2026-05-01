RSUD KiSA Depok Siap Tambah 50 Unit Mesin Hemodialisa Demi Tingkatkan Layanan Cuci Darah untuk Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok menyiapkan pengembangan layanan kesehatan, melalui rencana penambahan 50 unit mesin hemodialisa sebagai upaya menjawab tingginya kebutuhan layanan ginjal di masyarakat.

Direktur RSUD KiSA, Agus Gojali mengatakan, pengembangan ini dilakukan melalui pembangunan rumah sakit layanan ginjal terpadu yang ditargetkan mulai berproses pada tahun depan.

Pihaknya saat ini telah mengajukan anggaran untuk pembangunan tersebut, dan tengah memasuki tahap perencanaan teknis.

“Insyallah anggaran sudah kami ajukan. Tahun ini kami fokus pada penyusunan DED dan kajian FAS sebagai tahap awal,” ucapnya.

Menurutnya, pengembangan layanan ginjal terpadu ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan layanan hemodialisa atau cuci darah di Kota Depok dan sekitarnya.

Saat ini, RSUD KiSA telah memiliki 24 unit mesin hemodialisa yang melayani pasien gagal ginjal.

Baca Juga: 480 Personel Gabungan Siap Amankan Hari Buruh Nasional di Depok

Namun, kapasitas tersebut masih belum mampu mengimbangi tingginya permintaan layanan.

“Ketika rumah sakit layanan khusus ginjal terpadu ini sudah terwujud, kami menargetkan penambahan menjadi 50 unit hemodialisa,” jelasnya.