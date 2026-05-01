Pemkab Karawang Dorong Optimalisasi IPAL dan Pengelolaan Sampah di SPPG

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meminta pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta meningkatkan pengelolaan sampah.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Asep Suryana, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengintensifkan pembinaan pengelolaan limbah di sejumlah dapur SPPG di wilayah Karawang.

Baca Juga: DPD NasDem Karawang Serahkan Santunan Rp42 Juta untuk Keluarga Kader Berdedikasi Tinggi

Menurut Asep, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program MBG berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan, terutama dengan meningkatnya jumlah dapur SPPG di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar dapur SPPG di Karawang telah dilengkapi dengan IPAL.

Namun, pengoperasiannya dinilai belum optimal dan masih memerlukan penyesuaian sesuai standar teknis yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa pengolahan limbah cair harus dilakukan melalui tahapan berjenjang hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

Oleh karena itu, DLH Karawang lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi kepada para pengelola dapur.