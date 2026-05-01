JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rp5,7 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Depok Demi Pembangunan DOS Tahap III

Rp5,7 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Depok Demi Pembangunan DOS Tahap III

Jumat, 01 Mei 2026 – 11:30 WIB
Rp5,7 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Depok Demi Pembangunan DOS Tahap III - JPNN.com Jabar
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pembangunan dan penataan lingkungan Depok Open Space (DOS) kawasan Balai Kota Depok tahap III segera dilaksanakan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan, saat ini proses pembangunan telah melalui tahap penandatanganan kontrak.

“Kami akan segera memulai pembangunan yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga,” ucapnya.

Adnan menyebutkan, masa kontrak pekerjaan berlangsung selama 180 hari atau sekitar enam bulan.

Adapun nilai pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut sebesar Rp5.721.140.000.

Pekerjaan yang akan dilakukan meliputi penambahan akses jalan masuk, pembangunan panggung permanen, serta pembangunan lapangan tenis.

Selain itu, akan dibangun lapangan rumput sintetis dengan luas sekitar 1.720 meter persegi serta pemasangan jogging track baru dengan panjang lintasan kurang lebih 350 meter.

Guna mendukung kelancaran pekerjaan, area DOS akan ditutup sementara mulai 28 April hingga 31 Juli 2026.

Pemkot Depok akan segera melakukan pembangunan Depok Open Space (DOS) tahap III untuk menambah fasilitas publik
