Rp5,7 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Depok Demi Pembangunan DOS Tahap III
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pembangunan dan penataan lingkungan Depok Open Space (DOS) kawasan Balai Kota Depok tahap III segera dilaksanakan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan, saat ini proses pembangunan telah melalui tahap penandatanganan kontrak.
“Kami akan segera memulai pembangunan yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga,” ucapnya.
Adnan menyebutkan, masa kontrak pekerjaan berlangsung selama 180 hari atau sekitar enam bulan.
Adapun nilai pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut sebesar Rp5.721.140.000.
Pekerjaan yang akan dilakukan meliputi penambahan akses jalan masuk, pembangunan panggung permanen, serta pembangunan lapangan tenis.
Selain itu, akan dibangun lapangan rumput sintetis dengan luas sekitar 1.720 meter persegi serta pemasangan jogging track baru dengan panjang lintasan kurang lebih 350 meter.
Guna mendukung kelancaran pekerjaan, area DOS akan ditutup sementara mulai 28 April hingga 31 Juli 2026.
