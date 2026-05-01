Pemkab Bogor Prioritaskan Dana Desa untuk Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah di 416 Desa

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memprioritaskan penyaluran bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur serta pengelolaan sampah di 416 desa.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah mempercepat pembangunan dari tingkat desa agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari desa karena memiliki efek yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat bantuan keuangan akselerasi desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Pendopo Bupati, Cibinong.

“Kalau Dinas PUPR membangun jalan sepanjang 20 kilometer, desa walaupun hanya membangun satu kilometer, kalau dikali 416 desa hasilnya menjadi sangat besar,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah menyempurnakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Bupati terkait bantuan keuangan infrastruktur desa.

Langkah ini dilakukan agar realisasi program lebih terarah, spesifik, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penyempurnaan tersebut menjadi penting mengingat tahun anggaran telah memasuki bulan Mei, sehingga pelaksanaan program perlu segera dipercepat.