JPNN.com Jabar Jabar Terkini Perlintasan Kereta Tanpa Palang Ancam Keselamatan Warga Bogor, Minta PT KAI Segera Bertindak

Perlintasan Kereta Tanpa Palang Ancam Keselamatan Warga Bogor, Minta PT KAI Segera Bertindak

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:30 WIB
Perlintasan Kereta Tanpa Palang Ancam Keselamatan Warga Bogor, Minta PT KAI Segera Bertindak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi perlintasan kereta api. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti sejumlah perlintasan sebidang kereta api di wilayahnya yang dinilai masih membahayakan masyarakat karena belum dilengkapi palang pengaman dan sistem peringatan yang memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy usai menghadiri rapat terkait bantuan keuangan akselerasi desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Rudy, beberapa perlintasan bahkan telah berulang kali memakan korban jiwa, sehingga membutuhkan penanganan segera bersama PT Kereta Api Indonesia.

“Kami sudah bersurat berkali-kali kepada PT KAI. Salah satunya palang yang banyak memakan korban, bukan di pinggir jalan raya utama, yaitu di Kelurahan Ciriung arah Jagorawi Golf,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, lokasi tersebut menjadi perhatian serius karena telah menyebabkan beberapa warga meninggal dunia akibat belum adanya palang kereta yang memadai. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi warga yang melintas setiap hari.

Karena belum adanya persetujuan penuh dari PT KAI, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama masyarakat setempat mengambil langkah sementara dengan membangun pos penjagaan dan menerapkan sistem pengamanan manual secara swadaya.

“Sudah beberapa orang juga meninggal dunia di situ. Kami akhirnya membangun pos sementara, lalu masyarakat swadaya untuk memberikan biaya penjaga palang keretanya, palangnya juga masih manual,” katanya.

Selain di Ciriung, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat sejumlah titik lain yang membutuhkan perhatian, seperti kawasan Citayam dan beberapa lokasi dengan aktivitas warga yang tinggi. Wilayah-wilayah tersebut dinilai mendesak untuk dilengkapi palang kereta serta pos penjagaan demi meningkatkan keselamatan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti sejumlah perlintasan kereta api di wilayahnya yang dinilai masih membahayakan karena belum dilengkapi palang pengaman
TAGS   kecelakaan kereta perlintasan kereta api perlintasan kereta api tanpa palang pintu rudy susmanto perlintasan kereta ilegal bupati bogor kabupaten bogor pemkab bogor pt kai commuter line

