Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 1 Mei 2026: Waspada Hujan Disertai Petir di Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 1 Mei 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan berawan. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Pada periode ini, potensi hujan ringan hingga sedang meluas ke hampir seluruh daerah di provinsi tersebut.

Sementara itu, pada malam hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Kuningan.

Pada dini hari, kondisi serupa masih berlanjut, dengan kemungkinan hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 40 kilometer per jam.