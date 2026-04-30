Polrestabes Bandung Siagakan 100 Personel Amankan Libur Panjang May Day

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menyiapkan pengamanan arus lalu lintas dalam menghadapi libur panjang May Day atau Hari Buruh Internasional, 1 - 3 Mei 2026.

Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Deden Juandi mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Penempatan dilakukan secara bertahap pada pagi, siang, dan sore hari.

"Per harinya kami kerahkan dari Satlantas itu kurang lebih ada 100 personel. Itu terbagi ya, terbagi di Kota Bandung. Kemudian untuk penebalan wilayah-wilayah Polsek, Satlantas-nya juga kami libatkan yang di Polsek-polsek," kata Deden saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026).

Nantinya, petugas akan mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Aparat juga akan melakukan pemantauan situasi lalu lintas secara berkala di lapangan.

"Kami tempatkan untuk personel itu di Jalan dr Djundjunan, Pasteur, kemudian Jalan Setiabudi sampai Ledeng. Kemudian, Jalan Asia Afrika, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan beberapa titik pos tetap yang ada di ruas jalan Kota Bandung," ucapnya.

Ia menjelaskan, sejumlah titik tersebut dipilih karena berpotensi mengalami lonjakan volume kendaraan saat libur panjang. Kawasan tersebut juga menjadi akses utama menuju destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat.

Baca Juga: 480 Personel Gabungan Siap Amankan Hari Buruh Nasional di Depok

Selain pengaturan di jalan utama, pengawasan juga difokuskan pada kawasan pusat keramaian. Ia menambahkan, lokasi seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata menjadi perhatian khusus selama masa libur panjang. Aktivitas masyarakat di titik tersebut dinilai meningkat signifikan.

"Seperti mal-mal, pusat perbelanjaan, kemudian pusat keramaian di Jalan Asia Afrika, kawasan PVJ, kemudian Paskal 23 akan ditempatkan di dekatnya," ujar dia.