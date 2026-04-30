Hamdalah, 3.144 Guru Honorer di Bandung Akhirnya Terima Gaji, Dirapel 4 Bulan

JPNN.com

Kamis, 30 April 2026 – 18:01 WIB
Ilustrasi guru honorer, PPPK Paruh Waktu, PPPK dan PNS. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan sebanyak 3.144 guru honorer sudah mendapatkan gajinya. Sebelumnya, pembayaran honor sempat terhambat dikarenakan edaran Menteri PAN-RB.

Farhan menyampaikan bahwa pencairan tersebut merupakan bagian dari Honor Peningkatan Mutu (HPM) yang kini sudah memasuki tahap realisasi.

"Alhamdulillah, untuk HPM istilah kita, Honor Peningkatan Mutu ini sudah dicairkan. Mudah-mudahan sore ini semua sudah masuk ke rekening bank masing-masing," kata Farhan di Bandung, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga:

Menurut Farhan, keterlambatan pembayaran terjadi karena proses administrasi yang cukup panjang. Pemkot Bandung harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah provinsi hingga pusat.

"Dirapel selama empat bulan karena kami harus mengeluarkan Perwal. Prosesnya lumayan panjang, harus ada persetujuan gubernur dan juga pemerintah pusat. Kemarin saya sudah tanda tangan, hari ini InsyaAllah cair," jelasnya.

Terkait nasib guru honorer ke depan, Farhan menyebut saat ini sudah ada Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang biasa menjadi dasar kebijakan lanjutan. Namun, evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala.

Baca Juga:

"Setiap akhir tahun kami harus revisi lagi, tergantung kemampuan fiskal," ucapnya.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung berupaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), baik bagi tenaga honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan gaji guru honorer honorer pemkot bandung gaji guru honorer di bandung pembayaran gaji honorer honor peningkatan mutu HPM Pemkot Bandung

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU