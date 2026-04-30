Samsung Rilis Galaxy S26 Series dengan Galaxy AI, Usung Fitur Multitasking Cerdas dan Proaktif

jabar.jpnn.com, BOGOR - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan Galaxy S26 Series sebagai ponsel berbasis kecerdasan buatan (AI Phone) yang dirancang untuk mendukung kebutuhan produktivitas digital yang semakin kompleks.

Perangkat ini mengusung Galaxy AI yang diklaim mampu memahami konteks penggunaan dan memberikan bantuan secara real-time.

Peluncuran Galaxy S26 Series dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan pengguna yang tidak hanya mengandalkan performa tinggi, tetapi juga menginginkan perangkat yang mampu bekerja secara lebih cerdas dan efisien dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, mengatakan bahwa Galaxy S26 Series dirancang untuk menghadirkan pengalaman multitasking yang lebih ringan melalui integrasi berbagai fitur AI.

“Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju. Galaxy S26 Series sebagai AI Phone kami rancang dengan fitur Galaxy AI yang lengkap, termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity, untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian,” ujar Ilham dalam keterangannya.

Ia menambahkan, fitur-fitur tersebut memungkinkan perangkat memberikan saran secara tepat waktu, mengorganisasi konten secara otomatis, hingga menjalankan tugas kompleks di latar belakang tanpa perlu perintah manual.

Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah Now Nudge, yang mampu membaca konteks aktivitas pengguna dan memberikan rekomendasi secara real-time.

Fitur ini dapat menyarankan file atau referensi yang relevan saat pengguna sedang berinteraksi, sehingga mempercepat alur kerja.