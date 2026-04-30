480 Personel Gabungan Siap Amankan Hari Buruh Nasional di Depok

Kamis, 30 April 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi personel gabungan. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menyiapkan 480 personel gabungan untuk pengamanan peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day, pada Jumat, 1 Mei 2026.

Personel gabungan tersebut, terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Kapolres Metro Depok, Kombes Pola Abdul Waras mengakatakan, pengamanan difokuskan di sejumlah titik strategis, yang menjadi jalur perlintasan massa buruh menuju Jakarta.

“Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya kawasan Jalan Margonda Raya, Flyover UI, Exit Tol Cisalak, serta Pertigaan Bojongsari,” ucapnya.

Keempat titik tersebut, dinilai rawan kepadatan karena menjadi akses utama menuju ibu kota.

Selain jalur darat, pengamanan juga dilakukan di sejumlah stasiun kereta api, yakni Stasiun Bojonggede, Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru, Stasiun Universitas Indonesia, dan Stasiun Pondok Cina.

Abdul Waras menyebut, pihaknya akan memberikan pelayanan dan pengawalan kepada para buruh yang hendak menyampaikan aspirasi di Jakarta.

“Kami mengawal aksi buruh ke Jakarta. Tentu tidak membatasi aspirasi mereka, tetapi memberikan pelayanan. Kami kawal hingga kami pastikan teman-teman buruh tiba di lokasi dalam keadaan aman dan lancar,” ujarnya.

