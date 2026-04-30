Dishub Depok Uji Coba Sistem Satu Arah di Terowongan Jalan Desa Tapos Mulai 7 Mei 2026

Kamis, 30 April 2026 – 14:00 WIB
Potret Terowongan Jalan Desa di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Foto : Diskominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok akan mulai memberlakukan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Terowongan Jalan Desa, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, pada 7 Mei 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk meningkatkan keselamatan serta mengurangi kepadatan kendaraan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala, mengatakan bahwa penerapan SSA difokuskan pada area terowongan yang selama ini kerap mengalami antrean panjang.

Selain itu, keterbatasan ruang di lokasi tersebut juga kerap menyebabkan kendaraan barang tersangkut.

“Penerapan SSA difokuskan pada area terowongan yang selama ini kerap mengalami antrean panjang, serta risiko kendaraan barang tersangkut akibat keterbatasan ruang,” ujar Ari dalam keterangannya.

Dalam skema uji coba tersebut, sepeda motor tidak diperkenankan melintas di Jalan Desa dari arah Simpang Tol Cimanggis menuju Terowongan Jalan Desa.

Pengguna jalan yang hendak menuju kawasan Leuwinanggung, Cikeas, dan Cibubur akan dialihkan melalui jalur alternatif, yakni Jalan Raya Tapos dan Jalan Boulevard Cimanggis Golf Estate (CGE).

Ari menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat terkait kondisi lalu lintas di kawasan tersebut yang dinilai semakin padat dan berisiko.

