Dedi Mulyadi Pastikan Penutupan Jalan Diponegoro Tanpa Izin Gubernur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yan sempat beredar di masyarakat.

Sebelumnya, ramai informasi Jalan Diponegoro ditutup mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026, karena masuk dalam kawasan Gedung Sate yang akan direvitalisasi.

Pada Rabu (29/4/2026) siang, plang pemberitahuan jalan itu dipasang di Jalan Diponegoro. Namun, saat sore hari plang tersebut sudah tidak ada dan pengendara jalan masih bisa melintas.

Baca Juga: DKPP Pastikan Kondisi Satwa Bandung Zoo Sehat dan Terkendali

Dedi menegaskan, pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan itu tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," kata Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (30/4).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut.

Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," jelasnya.