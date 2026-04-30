Harga Emas Hari Ini, 30 April 2026 Tembus Rp2,7 Juta per Gram, Simak Daftar Lengkapnya!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 30 April 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan nilai jual mencapai Rp2.769.000 per gram sebelum pajak.

Kenaikan ini menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan data terbaru, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram dipatok sebesar Rp1.434.500 (harga dasar), atau Rp1.438.086 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan 1 gram dijual Rp2.769.000 atau Rp2.775.923 setelah pajak.

Untuk ukuran lainnya, emas 5 gram dibanderol Rp13.620.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp27.185.000.

Adapun emas 100 gram tercatat sebesar Rp271.112.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kilogram) mencapai Rp2.709.600.000 sebelum pajak.

Selain emas reguler, tersedia pula produk emas batangan edisi khusus. Untuk Gift Series, harga emas 1 gram mencapai Rp2.919.000. Sementara itu, edisi khusus seperti Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dijual Rp14.593.000.

Edisi Imlek ukuran 8 gram berada di harga Rp23.006.800, dan edisi Batik Seri III ukuran 10 gram dibanderol Rp28.190.000.