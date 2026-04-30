Kelahiran 3 Anak Harimau Benggala di Taman Safari Prigen Jadi Buah Manis Konservasi Satwa Langka

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Taman Safari Indonesia melalui unitnya di Prigen kembali mencatatkan keberhasilan dalam upaya pelestarian satwa liar dengan lahirnya tiga anak harimau benggala (Panthera tigris tigris) pada awal Maret 2026.

Kelahiran ini menjadi indikator penting keberhasilan program konservasi sekaligus menjaga keberagaman genetik satwa langka tersebut.

Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Jansen Manangsang, menyampaikan bahwa kelahiran ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung pelestarian satwa liar, khususnya harimau benggala yang populasinya semakin terancam.

Dua anak harimau benggala berwarna oranye lahir pada 1 Maret 2026 dengan komposisi satu jantan dan satu betina.

Selang dua hari kemudian, pada 3 Maret 2026, lahir satu ekor harimau benggala putih dari pasangan indukan Anja dan Rinjani.

Kelahiran harimau benggala putih menjadi perhatian khusus karena menunjukkan adanya variasi genetik dalam populasi yang dikelola.

Harimau putih diketahui merupakan hasil dari gen resesif langka yang secara alami dapat muncul dengan probabilitas tertentu dalam populasi harimau benggala.

Manajemen Taman Safari Prigen menjelaskan bahwa keberagaman genetik memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan populasi satwa, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta meminimalkan risiko kelainan genetik akibat perkawinan sedarah.