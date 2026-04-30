Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30 April–1 Mei 2026: Potensi Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 30 April 2026 hingga Jumat, 1 Mei 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada Kamis pagi (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada Jumat dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diperkirakan tetap berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.