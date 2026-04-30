Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 30 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang pada waktu-waktu tertentu.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, serta wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung Raya, Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), intensitas hujan diprediksi meningkat di sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di kawasan Bandung Raya, meliputi Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, hingga Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya kembali cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.