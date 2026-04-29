JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Disrumkim Depok Terima 787 Pengajuan RTLH di Tahun Ini

Disrumkim Depok Terima 787 Pengajuan RTLH di Tahun Ini

Rabu, 29 April 2026 – 21:00 WIB
Disrumkim Depok Terima 787 Pengajuan RTLH di Tahun Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi rumah tidak layak huni (RTLH). Foto: ANTARA/Nirkomala

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 787 unit rumah diajukan dalam program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.

Saat ini, calon penerima manfaat tengah memasuki tahap verifikasi.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan, proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Baca Juga:

“Calon penerima manfaat akan mengikuti seleksi yang dilakukan tim dari Disrumkim Kota Depok,” ucapnya.

“Jika lolos verifikasi, maka lanjut dengan perbaikan fisik. Jika tidak lolos, jumlahnya akan berkurang, sehingga masih fluktuatif tergantung hasil akhir verifikasi lapangan,” sambungnya.

Adnan menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang membuat rumah tidak dapat menerima bantuan RTLH, di antaranya rumah telah dijual, sudah pernah menerima bantuan serupa dalam tiga tahun terakhir, atau kondisi rumah dinilai sudah layak huni.

Baca Juga:

“Ada juga rumah yang saat ditinjau ternyata sudah dalam kondisi baik karena telah diperbaiki sebelumnya,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pelaksanaan program RTLH tahun ini melibatkan berbagai sumber anggaran dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Disrumkim Kota Depok pada tahun ini menerima 787 pengajuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan saat ini sudah masuk dalam tahap verifikasi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok rumah tidak layak huni RTLH disrumkim depok perbaikan rtlh rutilahu program rutilahu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU