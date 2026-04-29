Konfercab XXII GMNI Bogor Tetapkan Muhammad Alwan Ramadhana sebagai Ketua Periode 2026–2028

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bogor sukses menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang.

Kegiatan ini digelar di dua lokasi, yakni pembukaan di Gedung DPRD Kota Bogor dan sidang pleno di Gedung KNPI Kota Bogor.

Pembukaan Konfercab dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlevi, serta Ketua DPC GMNI Bogor periode 2024–2026 Yunandra Sowakil.

Rangkaian sidang pleno berlangsung sejak 13 hingga 17 Maret 2026 dan dilanjutkan kembali pada 26 April 2026 setelah sempat ditunda karena berdekatan dengan momentum Idulfitri.

Proses persidangan berjalan dinamis dengan berbagai pembahasan strategis organisasi.

Pada Minggu, 26 April 2026, setelah melalui proses yang panjang, demokratis, dan penuh dinamika, forum secara resmi menetapkan Muhammad Alwan Ramadhana sebagai Ketua DPC GMNI Bogor periode 2026–2028.

Pelaksanaan Konfercab XXII dipimpin oleh Ketua Pelaksana Slamet Supriyanto yang mengawal jalannya kegiatan hingga selesai, meskipun menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan agenda berlangsung lebih lama dari jadwal awal.

Secara historis, GMNI Bogor merupakan salah satu cabang yang telah berdiri sejak 1957.