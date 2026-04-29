Pemkot Depok Gelontorkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Pembangunan Mako Polres Metro Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelontorkan dana senilai Rp40 miliar untuk pembangunan Mako Polres Metro Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan bahwa Mako Polres Metro Depok telah berdiri sejak 1982 dan hanya dilakukan renovasi ringan, baru tahun ini dilakukan pembangunan menyeluruh.

Supian menyebut, bahwa Pemkot Depok mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar untuk pembangunan Mako Polres Metro Depok.

“Kami dapat informasinya (anggaran) didapat dari Kabupaten Bogor untuk gedung yang sebelahnya, jadi yang dari Depok itu yang Rp40 miliar,” ucapnya.

Dirinya menyebut, bahwa ini bentuk dukungan Pemkot Depok terhadap Polri agar memiliki fasilitas kerja yang lebih representatif, dan bisa maksimal dalam melayani masyarakat.

“Melalui pembangunan gedung ini, diharapkan menjadi upaya mewujudkan Depok yang lebih nyaman, melalui peningkatan kinerja kepolisian,” tuturnya.

Pembangunan ini, ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Diketahui, selama proses pembangunan, Polres Metro Depok pindah sementara ke Zam-zam Tower, yang tak jauh dari lokasi Pores sebelumnya. (mcr19/jpnn)