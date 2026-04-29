JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Gelontorkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Pembangunan Mako Polres Metro Depok

Pemkot Depok Gelontorkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Pembangunan Mako Polres Metro Depok

Rabu, 29 April 2026 – 19:00 WIB
Pemkot Depok Gelontorkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Pembangunan Mako Polres Metro Depok - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri seusai menghadiri groundbreaking Mako Polres Metro Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelontorkan dana senilai Rp40 miliar untuk pembangunan Mako Polres Metro Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan bahwa Mako Polres Metro Depok telah berdiri sejak 1982 dan hanya dilakukan renovasi ringan, baru tahun ini dilakukan pembangunan menyeluruh.

Supian menyebut, bahwa Pemkot Depok mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar untuk pembangunan Mako Polres Metro Depok.

Baca Juga:

“Kami dapat informasinya (anggaran) didapat dari Kabupaten Bogor untuk gedung yang sebelahnya, jadi yang dari Depok itu yang Rp40 miliar,” ucapnya.

Dirinya menyebut, bahwa ini bentuk dukungan Pemkot Depok terhadap Polri agar memiliki fasilitas kerja yang lebih representatif, dan bisa maksimal dalam melayani masyarakat.

“Melalui pembangunan gedung ini, diharapkan menjadi upaya mewujudkan Depok yang lebih nyaman, melalui peningkatan kinerja kepolisian,” tuturnya.

Baca Juga:

Pembangunan ini, ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Diketahui, selama proses pembangunan, Polres Metro Depok pindah sementara ke Zam-zam Tower, yang tak jauh dari lokasi Pores sebelumnya. (mcr19/jpnn)

Pemkot Depok gelontorkan anggaran senilai Rp40 miliar dari APBD untuk pembangunan Mako Polres Metro Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

BERITA TERKAIT

