Pembangunan Gedung Polres Metro Depok Dimulai, Kapolda Berharap Bisa Tingkatkan Pelayanan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama Mako Polres Metro Depok, pada Rabu (29/4).

Diketahui, bahwa gedung Polres Metro Depok merupakan bangunan lama yang dinilai kurang representatif.

Dirinya menuturkan, pembangunan mako ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja anggota Polres Metro Depok.

“Mudah-mudahan (pembangunan) Mako ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan support bantuan dari pemerintah kota dan kementerian, agar proyek pembangunan Mako Polres ini bisa semakin meningkatnya kinerja anggota Polres Depok dalam hal memberikan pelayanan pada masyarakat,” ucapnya.

Dia mengatakan, setalah memiliki gedung yang representatif semoga pelayanan terhadap masyarakat juga bisa semakin ditingkatkan.

“Dengan tempat yang baik ya, yang representatif, semoga dalam hal memberikan pelayanan pada masyarakat semakin meningkat dan juga bisa mengelola masyarakat dengan semaksimal mungkin, agar yang menjadi permasalahan di Depok bisa ditangani dengan baik,” terangnya.

Baca Juga: Pria di Depok Jadi Korban Begal Bersajam Saat Asyik Makan Bubur dan Main Gim

“Kami berharap ke depan, mudah-mudahan antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum bisa kompak dalam mengelola Kota Depok yang sangat dinamis ini,” sambungnya.

Sementara, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, bahwa pengerjaan ditargetkan berlangsung selama delapan bulan.