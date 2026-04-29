Pemprov Jabar Pastikan Jalan Dipenogoro Bandung Tidak Ditutup

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah kabar adanya penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, hari ini Rabu (29/4/2026). Hingga saat ini, arus lalu lintas di kawasan tersebut dipastikan tetap berjalan normal.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, menegaskan bahwa informasi yang sempat beredar di masyarakat tidak benar dan telah diklarifikasi.

“Kami tegaskan, Jalan Diponegoro tidak ditutup,” ujar Sekarwati dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com.

Menurutnya, informasi mengenai penutupan jalan yang sebelumnya sempat terpasang di kawasan Gasibu telah diturunkan. Pemprov Jabar memastikan tidak ada kebijakan penutupan jalan yang diberlakukan pada hari ini.

Di sisi lain, Sekarwati mengakui bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro. Rencana tersebut merupakan bagian dari pengembangan dan perluasan area sekitar Gedung Sate.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum diterapkan. Pemprov Jabar akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan dijalankan.

“Semua masih dalam tahap persiapan. Nanti akan kami sosialisasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan,” katanya.

Sekarwati juga memastikan bahwa setiap perubahan lalu lintas akan diumumkan secara resmi agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya dan tidak terjadi kebingungan di lapangan.