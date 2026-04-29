Prakiraan Cuaca 29–30 April 2026: Jabodetabek dan Jawa Barat Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat pada Rabu, 29 April 2026 hingga Kamis, 30 April 2026 menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada Rabu pagi (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang diperkirakan mulai terjadi di sebagian besar wilayah.

Kondisi serupa berlanjut pada siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), dengan dominasi cuaca berawan dan potensi hujan di hampir seluruh kawasan.

Memasuki malam hari (19.00–01.00 WIB), langit diperkirakan tetap berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang dini hari.

Sementara itu, pada Kamis dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca umumnya berawan, dengan kemungkinan hujan ringan terbatas di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk wilayah Jawa Barat secara umum, pola cuaca tidak jauh berbeda. Pada pagi hingga siang hari, cuaca berkisar antara cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cianjur, hingga wilayah Priangan Timur.

Hujan dengan intensitas serupa diperkirakan meluas pada siang dan sore hari di sebagian besar wilayah Jawa Barat.