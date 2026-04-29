Dishub Kabupaten Bekasi Kaji Pembatasan Jam Operasional Truk untuk Tekan Kecelakaan dan Kerusakan Jalan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah melakukan kajian teknis terkait rencana pemberlakuan kebijakan pembatasan jam operasional truk.

Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan kajian tersebut masih dalam tahap penyusunan guna memastikan kesiapan teknis sebelum kebijakan diterapkan.

“Kami sedang mengkaji secara teknis karena kebijakan ini sangat memungkinkan dan daerah lain juga sudah menerapkannya,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, kajian tersebut mencakup pemetaan ruas jalan yang dapat dilalui kendaraan berat serta penentuan jam operasional yang akan diberlakukan.

Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar hukum dalam penetapan rute, jadwal operasional, hingga sanksi bagi pelanggar.

Dalam prosesnya, Dinas Perhubungan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan melalui Forum Lalu Lintas, antara lain organisasi angkutan darat (Organda), Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi, serta instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.

“Kami juga akan menyusun tahapan sosialisasi hingga mekanisme penindakan bagi pelanggar,” kata Agus.