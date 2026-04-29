Komentar Satir Reza Indragiri Soal Usulan Menteri PPPA Tentang Pemindahan Gerbong Khusus Wanita di KRL

jabar.jpnn.com, BOGOR - Psikolog forensik sekaligus pengguna Commuter Line, Reza Indragiri Amriel, menyampaikan kritik terhadap usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi terkait kebijakan penumpang kereta rel listrik (KRL).

‎Dia menilai bahwa pendekatan berbasis jenis kelamin tidak relevan dalam konteks keselamatan saat terjadi kecelakaan kereta.

‎Dalam pernyataannya, Reza menilai bahwa dalam situasi kecelakaan berat, seperti tabrakan antarkereta, risiko yang dihadapi penumpang tidak ditentukan oleh jenis kelamin.

‎Dia menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kerentanan yang sama terhadap potensi cedera maupun kehilangan nyawa.

‎“Keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam kondisi benturan fatal, semua penumpang menghadapi risiko yang setara,” ujarnya.

‎Meski demikian, Reza mengakui pentingnya langkah mitigasi terhadap kasus pelecehan seksual di transportasi publik.

‎Dia menyebut kebijakan penyediaan gerbong khusus perempuan sebagai salah satu upaya yang patut diapresiasi dalam mengurangi risiko tersebut.

‎Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar dalam merumuskan standar keselamatan secara keseluruhan.