Dishub Depok Siapkan Angkot Listrik Pengganti D10A, Lebih Ramah Lingkungan dan Terjangkau

Selasa, 28 April 2026 – 18:00 WIB
Ilustrasi angkot. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan Kota Depok tengah menyiapkan armada angkutan kota (angkot) berbasis listrik sebagai pengganti angkot D10A.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan transportasi umum yang lebih modern, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Depok, Aan Syurahman, menjelaskan bahwa armada baru tersebut akan tetap mengutamakan kenyamanan penumpang, termasuk fasilitas pendingin udara (AC).

“Angkot AC D10A yang sebelumnya beroperasi akan kami ganti dengan armada yang lebih baik berbasis listrik atau go green, dengan fasilitas yang tetap nyaman seperti ber-AC,” ujarnya.

Menurut Aan, penggunaan kendaraan listrik diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berdampak pada penurunan tarif, sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat.

Ia menambahkan, inovasi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih efisien sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi.

Pihak Dishub memastikan bahwa trayek pelayanan tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menggunakan layanan angkutan tersebut seperti sebelumnya tanpa penyesuaian rute.

Angkot AC D10A Depok akan berhenti beroperasi dan Dishub Depok akan menggantinya dengan armada listrik yang lebih ramah lingkungan
TAGS   kota depok dishub depok angkot ac angkot listrik Depok angkot D10A Depok transportasi umum ramah lingkungan angkot listrik

