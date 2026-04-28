Sunset di Kebun Ajak Masyarakat Bersihkan Sungai Ciliwung di Kebun Raya Bogor
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Bumi, festival musik dan konservasi Sunset di Kebun menggelar kegiatan bertajuk “Bersih-Bersih Ciliwung” di kawasan Kebun Raya Bogor.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen penyelenggara dalam mendukung pelestarian lingkungan, tidak hanya melalui pertunjukan seni, tetapi juga aksi nyata di lapangan.
Program tersebut diinisiasi oleh PT Mitra Natura Raya (MNR), mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor.
Kegiatan ini merupakan bagian dari subprogram Lesstari, yang termasuk dalam rangkaian pra-acara Sunset di Kebun.
Mengusung tema “Operasi Plastik”, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas, relawan, hingga instansi pemerintah.
Para peserta diajak untuk berpartisipasi langsung dalam membersihkan area Sungai Ciliwung, khususnya di bagian yang melintasi Kebun Raya Bogor.
General Manager Event Sunset di Kebun, Abi Irawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui program ini, dilakukan aksi nyata untuk menjangkau dan membersihkan area yang sering terlewat, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan secara menyeluruh,” ujar Abi dalam keterangannya.
Peringati Hari Bumi, festival musik dan konservasi Sunset di Kebun menggelar kegiatan bertajuk “Bersih-Bersih Ciliwung” di kawasan Kebun Raya Bogor
