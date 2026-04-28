JPNN.com

Sunset di Kebun Ajak Masyarakat Bersihkan Sungai Ciliwung di Kebun Raya Bogor

Selasa, 28 April 2026 – 15:00 WIB
Potret kegiatan bebersih Sungai Ciliwung. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Bumi, festival musik dan konservasi Sunset di Kebun menggelar kegiatan bertajuk “Bersih-Bersih Ciliwung” di kawasan Kebun Raya Bogor. 

‎Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen penyelenggara dalam mendukung pelestarian lingkungan, tidak hanya melalui pertunjukan seni, tetapi juga aksi nyata di lapangan.

‎Program tersebut diinisiasi oleh PT Mitra Natura Raya (MNR), mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. 

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari subprogram Lesstari, yang termasuk dalam rangkaian pra-acara Sunset di Kebun.

‎Mengusung tema “Operasi Plastik”, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas, relawan, hingga instansi pemerintah. 

‎Para peserta diajak untuk berpartisipasi langsung dalam membersihkan area Sungai Ciliwung, khususnya di bagian yang melintasi Kebun Raya Bogor.

‎General Manager Event Sunset di Kebun, Abi Irawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

‎“Melalui program ini, dilakukan aksi nyata untuk menjangkau dan membersihkan area yang sering terlewat, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan secara menyeluruh,” ujar Abi dalam keterangannya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   sungai ciliwung bebersih sungai ciliwung Sunset Industry kebun raya bogor kota bogor hari bumi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU