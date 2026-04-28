Sunset di Kebun Ajak Masyarakat Bersihkan Sungai Ciliwung di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Bumi, festival musik dan konservasi Sunset di Kebun menggelar kegiatan bertajuk “Bersih-Bersih Ciliwung” di kawasan Kebun Raya Bogor.

‎Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen penyelenggara dalam mendukung pelestarian lingkungan, tidak hanya melalui pertunjukan seni, tetapi juga aksi nyata di lapangan.

‎Program tersebut diinisiasi oleh PT Mitra Natura Raya (MNR), mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor.

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari subprogram Lesstari, yang termasuk dalam rangkaian pra-acara Sunset di Kebun.

‎Mengusung tema “Operasi Plastik”, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas, relawan, hingga instansi pemerintah.

‎Para peserta diajak untuk berpartisipasi langsung dalam membersihkan area Sungai Ciliwung, khususnya di bagian yang melintasi Kebun Raya Bogor.

‎General Manager Event Sunset di Kebun, Abi Irawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

‎“Melalui program ini, dilakukan aksi nyata untuk menjangkau dan membersihkan area yang sering terlewat, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan secara menyeluruh,” ujar Abi dalam keterangannya.