Tabrak Separator Jalan, Pengendara Motor Tewas di Jalan Margonda Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pengendara motor tewas sesuai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Selasa (28/4).

Diketahui, kecelakaan tersebut terjadi lantaran pengendara menabrak separator jalan.

Salah satu saksi, Jau mengatakan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki.

Saat itu, korban tengah melintas menggunakan sepeda motor dari arah Depok menuju Jakarta.

Sesampainya di TKP, motor yang dikendarai korban menabrak separator jalan.

“Korban menabrak separator jalan, motornya hancur bagian depannya,” terangnya.

Korban juga mengalami luka serius, hingga meninggal di lokasi kejadian.

“Darahnya sudah berceceran. (Korban) meninggal di lokasi,” ungkapnya.